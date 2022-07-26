روما يقدم نجمه الجديد باولو ديبالا من قبل beIN SPORTS July 26, 2022 22:43 1:39 دقيقة خلال تقديمِه لاعباً لروما أكد الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا أن الوقتَ ما يزال مبكراً على الحديث عن قدرة فريق العاصمة على إحراز لقب الدوري، وأضاف ديبالا أن الرغبة تحدو الفريق في تحقيق الانتصارات ومحاولة التتويج بالألقاب. تقارير إخبارية روما الدوري الإيطالي باولو ديبالا -آخر الفيديوهات 5:00 دقيقة منتخب إنكلترا يتأهل إلى نهائي بطولة أوروبا للسيدات 0:26 دقيقة إريكسن يعبر عن سعادته بالانضمام لمانشستر يونايتد 1:39 دقيقة روما يقدم نجمه الجديد باولو ديبالا 0:39 دقيقة إيقاف مدافع أتالانتا بالومينو بسبب المنشطات 0:25 دقيقة رامسي يرحل عن يوفنتوس باتفاق متبادل بين الطرفين 0:36 دقيقة الدنماركية سيسيليي بطلة لثالث مراحل طواف فرنسا 0:35 دقيقة منتخب سيدات جنوب إفريقيا يعود إلى بلاده 1:17 دقيقة ليفاندوفسكي يطمح إلى حصد الألقاب مع برشلونة 1:55 دقيقة تشافي: "ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ" 0:47 دقيقة استدعاء "الأشقاء أنتيتوكونمبو" لتشكيلة اليونان