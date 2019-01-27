وبدا روما في طريقه للاستفادة من تعادل ميلان مع ضيفه نابولي الثاني (صفر-صفر) السبت، وتحقيق فوزه الثالث توالياً في الدوري والعاشر هذا الموسم، لكنه عجز عن الاحتفاظ بتقدمه الكبير والأهداف الثلاثة التي سجلها في الشوط الأول واكتفى بنقطة أبقته خامساً بفارق نقطة خلف رجال جينارو غاتوزو.

وضرب روما باكراً عبر البوسني إدين دزيكو الذي سجل الهدف الأول بعد ثلاث دقائق فقط إثر تمريرة من نيكولو تسانيولو، ثم أضاف اللاعب السابق لمانشستر سيتي الإنكليزي الهدف الثاني بطريقة رائعة إثر تمريرة من الفرنسي نزونزي (33).

وبدا أن فريق المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو ضمن إلى حد كبير نقاط المباراة بعد أن أضاف هدفاً ثالثاً في الدقيقة 40 عبر ستيفان الشعراوي إثر تمريرة عرضية متقنة من تسانيولو أيضاً، لكن أتالانتا عاد الى الأجواء بتقليصه الفارق عبر البلجيكي تيموتي كاستانيي بعد عرضية من الأرجنتيني أليخاندرو غوميز (44).

واشتعلت المباراة في الشوط الثاني عندما نجح البرازيلي رافايل تولوي في تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض (59).

ثم اكتملت عودة أتالانتا بعد حصوله على ركلة جزاء تم تأكيدها بالاحتكام إلى تقنية الفيديو "في أيه آر"، لكن الكولومبي دوفان زاباتا أهدرها قبل أن يعوض بعد ثوان معدودة بتسجيله هدفه الـ15 هذا الموسم عقب تمريرة من السلوفيني يوسيب ايليسيتش (71).

ورفع أتالانتا رصيده إلى 32 نقطة، وإذا خرج روما بنقطة فقط من المباراة بعد أن كانت الثلاث في يده تقريباً، فإن بارما خرج خالي الوفاض من مباراته وضيفه سبال بخسارته أمام 2-3 بعد أن كان متقدماً 2-صفر.

وبدا بارما في طريقه لالحاق الهزيمة الحادية عشرة بسبال هذا الموسم بتقدمه عليه بهدفين سجلهما روبرتو إنغليزي (11 من ركلة جزاء و53)، لكن الضيوف انتفضوا في الدقائق العشرين الأخيرة وحققوا الفوز بفضل ماتيا فالوتي (70) وأندريا بيتانيا (75) والجزائري محمد فارس (87).

إنتر يتعثر

وتعثر إنتر ميلان الثالث للمباراة الثانية توالياً بخسارته خارج ملعبه أمام تورينو صفر-1.



ولم يستغل إنتر تعادل نابولي لكي يقلص الفارق الذي يفصله عنه لخمس نقاط، وذلك بالعودة خاسراً.



وسقط إنتر بهدف سجله أرماندو إنتسو في الدقيقة 35 بكرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها الأرجنتيني كريستيان أنسالدي.



ورفع تورينو بفوزه رصيده الى 30 نقطة، فيما تجمد رصيد إنتر الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين في الدقائق الأربع الأخير بسبب طرد البديل ماتيو بوليتانو، عند 40 نقطة في المركز الثالث .

وعاد فيورنتينا من ملعب كييفو متذيل الترتيب بفوزه الأول في المراحل الأربع الأخيرة، وجاء بنتيجة 4-3.

وكاد فيورنتينا أن يسقط في فخ التعادل الثالث توالياً والعاشر هذا الموسم بعد أن تقدم بهدفين نظيفين عبر الكولومبي لويس مورييل (4)، وماركو بيناسي (27).

لكن أصحاب الأرض عادوا من بعيد بفضل البولندي ستيبنسكي (38) والقائد المخضرم إبن الـ39 عاماً سيرجيو بيليسييه من ركلة جزاء تسبب بها بيناسي وطرد على إثرها للمسه الكرة داخل المنطقة (60).

لكن كييزا أعاد فريقه إلى المقدمة بهدف في الدقيقة 79، ثم بعد ثوان على اضاعة بيليسييه ركلة جزاء ثانية لفريقه، عزز كييزا تقدم الضيوف في الدقيقة 86 بعد هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يقلص الصربي فيليب دجوردجيفيتش الفارق قبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي، دون أن يجنب فريقه الهزيمة.

وحقق فروزينوني فوزه الثاني فقط هذا الموسم وجاء على حساب مضيفه بولونيا برباعية نظيفة سجلها باولو غيليوني (18) وكاميلو تشيانو (21 و75) واندريا بينامونتي (52)، مستفيداً من النقص العددي في صفوف مضيفه منذ الدقيقة 13 بعد طرد المدافع فيديريكو ماتييلو.