وجاء في البيان الذي أصدره روما: "نستطيع التأكيد أن مسيرة دي روسي الذي لعب لـ18 عاماً مع النادي ستنتهي مع نهاية الموسم الحالي".

ولعب دي روسي 615 مباراة مع روما في جميع المنافسات مسجلاً 63 هدفاً، علماً أنّ مباراته الرسمية الأولى كانت في 2001.

وأوضح روما أنّ دي روسي (35 عاماً) لن يعتزل بل إنّه سيخوض تجربة احترافية جديدة خارج روما.

وقال رئيس روما جيم بالوتا: "لـ18 عاماً دي روسي دائماً كان القلب النابض لروما".

من جهته قال دي روسي: "روما وأنا اخترنا بعضنا، هناك الكثير من الحب بيننا، الآن وفي المستقبل".

وأضاف: "لو عدنا للوراء كنت أرغب بتغيير بعض اللحظات التي لا ترتبط بوفائي لهذا الفريق"، مشيراً إلى آمله الخائب بعدم الحصول على الكثير من الألقاب مع روما.

وعبّر دي روسي عن رغبته في أن يصبح مدرباً، ملمحاً إلى أنه أجبر على اتخاذ قرار التوقف عن اللعب مع روما ومبرراً ذلك في ذات الوقت.