وسجل الثنائية نجم تورينو أندريا بيلوتي 45+2 ومن ركلة جزاء 86.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد روما عند النقطة 35 في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد تورينو 24 نقطة في المركز التاسع.

بداية واعدة لنيكولا مع جنوى

وحقق جنوى بداية واعدة مع مدربه الجديد دافيدي نيكولا الذي خلف تياغو موتا في نهاية 2019، بتحقيقه فوزه الأول منذ 26 تشرين الأول/أكتوبر والثالث فقط هذا الموسم وذلك على حساب ضيفه ساسوولو 2-1 بفضل هدف قاتل للمقدوني الشمالي المخضرم غوران بانديف في الدقيقة 86.

وعمق فيرونا جراح مضيفه سبال وصعد الى المركز العاشر بالفوز عليه 2-صفر، مستفيدا من النقص العددي في صفوف صاحب الأرض منذ الدقيقة 39.

