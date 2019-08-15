العقد الجديد سيبقي المهاجم التركي صاحب الإثنين والعشرين ربيعا مع نادي ذئاب العاصمة بعد أن انضم إليه في صيف عام 2017 من باشاك شهير التركي حيث أحرز أربعة عشر هدفا في خمس وستين مباراة مع الفريق الإيطالي في مختلف المسابقات
روما يجدد عقد المهاجم التركي جينكيز أوندر حتى عام 2023
العقد الجديد سيبقي المهاجم التركي صاحب الإثنين والعشرين ربيعا مع نادي ذئاب العاصمة بعد أن انضم إليه في صيف عام 2017 من باشاك شهير التركي حيث أحرز أربعة عشر هدفا في خمس وستين مباراة مع الفريق الإيطالي في مختلف المسابقات
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