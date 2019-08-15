العقد الجديد سيبقي المهاجم التركي صاحب الإثنين والعشرين ربيعا مع نادي ذئاب العاصمة بعد أن انضم إليه في صيف عام 2017 من باشاك شهير التركي حيث أحرز أربعة عشر هدفا في خمس وستين مباراة مع الفريق الإيطالي في مختلف المسابقات

