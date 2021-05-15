ووقّع الأرميني هنريك مخيتاريان (42) والإسباني بيدرو رودريغيز (78) هدفي "الذئاب".

وبذلك يكون روما قد ثأر لخسارته المذلّة أمام جاره صفر-3 ذهابا.

كما قضى "جالوروسي" على آمال جاره في المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إذ يتأخر بثماني نقاط عن يوفنتوس رابع الترتيب.

ورفع روما رصيده إلى 61 نقطة في المركز السابع بفارق ست نقاط عن لاتسيو السادس (67 نقطة) الذي يملك مباراة مؤجلة ضد تورينو.

وفقد روما الآمال في منافسة جاره على البطاقة الثانية المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل والمخولة لصاحب المركز السادس بخسارته أمام إنتر 1-3 في المرحلة الماضية.

يذكر أنّ لاتسيو أنهى اللقاء منقوصاً من خدمات فرانشيسكو أتشربي لحصوله على الإنذار الثاني (87).