وكان روما البادئ بالتسجيل عبر الفرنسي جوردان فيريتو من ركلة جزاء إثر عرقلة البرازيلي برونو بيريز داخل المنطقة من الإسباني بول ليرولا (45).

وأدرك الصربي نيكولا ميلنكوفيتش التعادل لفيورنتينا مطلع الشوط الثاني بضربة رأسية من مسافة قريبة (54).

لكن روما حصل على ركلة جزاء إثر عرقلة قائده الدولي البوسني إدين دجيكو من حارس المرمى بيترو تيراتشيانو فانبرى لها فيريتو بنجاح (87).

وهو الفوز الثاني على التوالي لروما فرفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الخامس موسعاً الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين منافسه على البطاقة المباشرة ميلان صاحب المركز السادس.

بولونيا يصعب مهمة ليتشي

واستعاد بولونيا نغمة الانتصارات وزاد مهمة ليتشي بالبقاء صعوبة عندما تغلب عليه 3-2.

وضرب بولونيا بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين مبكرين عبر الدولي الأرجنتيني السابق رودريغو بالاسيو (2) وروبرتو سوريانو (5)، لكن ليتشي قلص الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر ماركو مانكوسو (45+2)، ثم أدرك التعادل مطلع الثاني بواسطة فيليبو فالكو (66)، قبل أن يخطف الدولي الغامبي موسى بارو هدف الفوز لبولونيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثاني عشر هذا الموسم لفريق بولونيا فصعد إلى المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة.

وأحبط بولونيا آمال ليتشي الذي كان يمني النفس بتحقيق فوزه الثاني على التوالي.

وتجمد رصيد ليتشي عند 32 نقطة في المركز الثامن عشر، وبات مطالبا بالفوز في مباراتيه المتبقيتين مع تعثر جنوى في إحدى مباراتيه الأخيرتين لتفادي اللحاق ببريشيا وسبال إلى الدرجة الثانية.

وتابع أودينيزي صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً بعدما كان حرم يوفنتوس من التتويج في المرحلة الماضية بتغلبه عليه 2-1، وذلك بفوزه الثمين على مضيفه كالياري بهدف وحيد سجله ستيفانو أوكاكا (2).

وتعادل سبال مع تورينو بهدف لماركو داليساندرو (80) مقابل هدف لسيموني فيردي (57).

