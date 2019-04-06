حسم روما مباراته الصعبة أمام مضيفه سمبدوريا بهدف دون رد يوم السبت في الأسبوع الحادي والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وأوقف روما سلسلة نتائجه السلبية بقيادة المخضرم رانييري بعدما كان هزم في مباراتين وتعادل في ثالثة قبل الفوز على سمبدوريا.

ووقّع القائد دي روسي على هدف روما الوحيد مع الدقيقة الخامسة والسبعين.

وأعاد روما أمله في المنافسة على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس مؤقتاً بفارق الأهداف فقط عن أتالانتا.



ويبعد روما عن ميلان الرابع والذي خسر من يوفنتوس 2-1 بفارق نقطة وحيدة حالياً لكن الصراع على المركز الرابع يبدو شديداً في ظلّ وجود طموحات مشروعة لكل من تورينو (49) ولاتسيو (48) وسامبدوريا أيضاً (45).

