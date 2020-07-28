رغم تتويجه بلقب الكالتشو مستقبل ساري مع يوفنتوس غامض July 28, 2020 09:03 1:48 دقيقة رغم تتويج يوفنتوس باللقب التاسع تواليا إلا أنّ عشاق "اليوفي" انتقدوا أسلوب المدرب ماوريتسيو ساري طوال الموسم والحديث مستمر حول مستقبل "ساري" مع النادي الموسم المقبل بعد مسابقة دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا يوفنتوس الدوري الإيطالي ماوريتسيو ساري -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة جوائز مالية قياسية في كأس العرب 0:47 دقيقة استمرار تجربة الحضور الجماهيري المحدود في فرنسا 4:39 دقيقة هل يتغيّر نظام الدوري الإيطالي الموسم المقبل ؟ 0:31 دقيقة إصابة مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز بفيروس كورونا 1:12 دقيقة تشافي يؤكد "هدفي الرئيسي دائما هو تدريب برشلونة" 1:07 دقيقة ماذا قال رافانيللي عن مواجهة يوفنتوس وليون ؟ 0:41 دقيقة يوفنتوس يكشف عن طبيعة إصابة ديبالا 1:27 دقيقة فياريال يقدّم مدربه الجديد "إيمري" لوسائل الإعلام 2:23 دقيقة بيانيتش وأرتور بين التألق والأفول 1:48 دقيقة رغم تتويجه بلقب الكالتشو مستقبل ساري غامض