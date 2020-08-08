

وأتت إقالة ساري على خلفية الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفشل في تجاوز الخسارة من ليون الفرنسي ذهاباً بهدف دون رد، علماً أن بطل إيطاليا انتصر إياباً على أرضه 2-1 أمس الجمعة.

وتأتي إقالة ساري بعد موسم واحد من تعيينه إذ لم تكن النتائج مرضية تحت إمرته بالترافق مع الأداء.

وجاء في بيان يوفنتوس الذي نشره في موقعه الرسمي على الإنترنت: "يعلن يوفنتوس لكرة القدم عن إعفاء ماوريتسيو ساري من منصبه كمدرب للفريق الأول".

ووجه يوفنتوس شكره لصاحب الـ61 عاماً على جهوده الكبيرة خلال فترة عمله مع النادي.

واضطر يوفنتوس للاستفادة من هفوات منافسيه على لقب الدوري الإيطالي حتى يحسم البطولة قبل مرحلتين من نهايتها.

وشهد موسم ساري الأول والأخير تألقاً لافتاً للبرتغالي كريستيانو رونالدو وصفقات قوية من قبل إدارة السيدة العجوز لكن النتائج جاءت أقل من المتوقع.

وقاد ساري تشيلسي الإنكليزي في الموسم الفائت إلى لقب الدوري الأوروبي لكنه وجد نفسه خارج أسوار البلوز أيضاً بسبب عدم الرضا عن أداء ونتائج الفريق اللندني فترة إشرافه عليه والتي امتدت لموسم واحد.

وتدور الشائعات بشأن إمكانية عودة أنطونيو كونتي مدرب إنتر الحالي إلى يوفنتوس وكذلك طرحت عدة أسماء بارزة مثل الأرجنتيني بوكيتينيو مدرب توتنهام الإنكليزي السابق والفرنسي زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي.