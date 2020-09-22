

عاقب القضاء الرياضي الإيطالي الثلاثاء فريق روما لكرة القدم باعتباره خاسرا صفر-3 في مباراته ضد هيلاس فيرونا السبت في المرحلة الأولى من الدوري وذلك لإشراكه لاعبا غير مدرج في قائمته للموسم الجديد هو الغيني أمادو دياوارا.

وأعلنت رابطة الدوري في بيان لها أن "القاضي الرياضي (...) وبالنظر إلى أن روما أشرك لاعبا غير مدرج على قائمة الـ 25 (...) قرر معاقبة روما بالعقوبة الرياضية باعتباره خاسرا صفر-3".

وكان روما سقط في فخ التعادل السلبي أمام فيرونا.

وتنص قوانين الاتحاد الإيطالي على وجوب تسجيل جميع اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 22 عاما في قائمة تضم 25 لاعبا يتم إرسالها له قبيل انطلاق الموسم تمهيدا لمشاركتهم في الدوري.

وخلت القائمة التي تقدّم بها نادي العاصمة من لاعب وسطه دياوارا الذي احتفل بعيد ميلاده الـ23 في 17 تموز/يوليو المنصرم.