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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

رانييري مدرباً لنادي سامبدوريا

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أعلن نادي سامبدوريا في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم السبت عن تعيين كلاوديو رانييري كمدرب للفريق الأول.

Reuters

وجاء في بيان نشره سامبدوريا: "الرئيس ماسيمو فيريرو وسامبدوريا سعداء بالترحيب بكلاوديو رانييري في النادي".

وأضاف البيان أنّ رانييري سيكون مدرباً للفريق الأول حتى 30 حزيران/يونيو 2021.

وتمنى رئيس سامبدوريا للمدرب الجديد تحقيق نتائج جيدة خلال الموسم.

ويحتل سامبدوريا المركز الأخير بخسارته في ست مباريات وانتصاره بواحدة في الدوري الإيطالي الأمر الذي دفع إدارة النادي لإقالة دي فرانشيسكو منذ أيام.

ويملك رانييري (67 عاماً) خبرة كبيرة جداً في الملاعب الإيطالية والأوروبية وقد سبق له وأن استلم مهمة تدريب روما في الأشهر الأخيرة من الموسم المنصرم.

كلاوديو رانييري
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