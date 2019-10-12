رانييري مدرباً لنادي سامبدوريا

وجاء في بيان نشره سامبدوريا: "الرئيس ماسيمو فيريرو وسامبدوريا سعداء بالترحيب بكلاوديو رانييري في النادي".

وأضاف البيان أنّ رانييري سيكون مدرباً للفريق الأول حتى 30 حزيران/يونيو 2021.

وتمنى رئيس سامبدوريا للمدرب الجديد تحقيق نتائج جيدة خلال الموسم.

ويحتل سامبدوريا المركز الأخير بخسارته في ست مباريات وانتصاره بواحدة في الدوري الإيطالي الأمر الذي دفع إدارة النادي لإقالة دي فرانشيسكو منذ أيام.

ويملك رانييري (67 عاماً) خبرة كبيرة جداً في الملاعب الإيطالية والأوروبية وقد سبق له وأن استلم مهمة تدريب روما في الأشهر الأخيرة من الموسم المنصرم.