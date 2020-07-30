

ويعود رفض الرابطة لأسباب عدة على رأسها تعارض النظام المقترح مع حقوق البث التلفزيوني.

وتقوم الفكرة المقترحة على وجود ما يشبه الأدوار الإقصائية للفرق الأربعة الأولى والتي ستلعب بنظام خروج المغلوب ومن ثم المباراة النهائية.

وعلى غرار فرق المقدمة فإن الفكرة مطروحة أيضاً على الفرق التي تتنافس للهروب من الهبوط.

وأشارت تقارير إعلامية إيطالية إلى أن أوريليو دي لاورنتيس رئيس نادي نابولي يُعَد الداعم الأكبر لمقترح غابرييلي غرافينا على اعتبار أنه سيزيد من عامل الحماس في الدوري الذي سيطر عليه يوفنتوس في المواسم التسعة الأخيرة.

