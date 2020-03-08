وحثّ توماسي على إيقاف الدوري الإيطالي عبر تغريدةٍ نشرها في حسابه على تويتر، قائلاً: "دعونا نوقف الدوري، هل نريدُ شيئاً بعد؟ أوقفوا كرة القدم ... وأرفقَ تغريدته بهاشتاغ (الصحة تأتي أولاً)".

ويأتي ذلك وسط مخاوف من قرار إغلاق إقليم "لومبارديّا" وإحدى عشرة منطقة أخرى، وتأثيره على تنقل اللاعبين وسفرهم.

من جهته قال ماريو بالوتيلي أحد أشهر اللاعبين الإيطاليين ونجم بريشيا الحالي: "يجب أن نستيقظ" مضيفاً أنّ المال ليس أهم من صحة الرياضيين.

وتابع بالوتيلي أنّ لعب المباريات يعني بجميع الأحوال السفر والاختلاط بأشخاص آخرين موضحاً بأنّه لا يريد أن يتسبب بمرض والدته من خلال اللقاء الذي يجمعه بها كل يوم.