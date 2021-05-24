أنهى الفريق الجنوبي الدوري الإيطالي في المركز الخامس، على بعد نقطة يتيمة من يوفنتوس الذي خطف المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية الأم.
وكتب أوريليو دي لورنتيس على تويتر: "عزيزي رينو (لقب غاتوزو)، أنا سعيد كوني أمضيت معك موسمين، شكرًا لعملك، أتمنى لك التوفيق أينما ذهبت".
وتوترت العلاقة بين الرجلين في الآونة الأخيرة حيث فرض النادي مقاطعة إعلامية لعدة أشهر.
تولى لاعب ومدرب ميلان السابق المسؤولية على رأس الجهاز الفني لنابولي في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد إقالة كارلو أنشيلوتي.
ويرتبط غاتوزو المتوج بكأس العالم عام 2006 بالانتقال إلى فيورنتينا أو توتنهام الإنكليزي.