وقال غرافينا في تصريحات إذاعية "مشجعون في الملاعب؟ أمنيتي من القلب هي رؤية حضور محدود (لهم) في نهاية البطولة".

ورأى أنه من غير المعقول "إنه في ملاعب تتسع لستين أو ثمانين ألف متفرج، لا مكان لوجود حد أدنى من المشجعين القادرين على حضور المباراة مع كل الإجراءات الوقائية الضرورية".

وتوقفت منافسات كرة القدم في إيطاليا منذ التاسع من آذار/مارس بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من 33500 شخص في البلاد، لكن سلطات اللعبة حددت تاريخ 20 حزيران/يونيو موعدا أوليا لاستكمال الموسم خلف أبواب موصدة.

وستترافق المباريات مع بروتوكول صحي صارم للحؤول دون أي التقاط محتمل لعدوى فيروس كورونا المستجد.

لكن بعض الدعوات تصدر في إيطاليا التي يعرف شغف مشجعيها باللعبة، للسماح بحضور عدد محدود منهم في المباريات. وبدأت بطولات كرة القدم الأوروبية باستئناف منافساتها تدريجياً بعد فترة التوقف الطويلة بسبب كورونا، وسمح عدد محدود منها مثل المجر (استؤنفت في نهاية الأسبوع الماضي) وروسيا (تعود في 21 حزيران/يونيو) بحضور محدود للجمهور.

في المقابل، لا تزال أربع بطولات كبرى تعتزم إقامة اللقاءات دون جمهور، هي ألمانيا التي استأنفت المنافسات في 16 أيار/مايو، وإسبانيا وإنكلترا وإيطاليا التي من المقرر أن تقوم بذلك تباعاً الشهر المقبل.

وأقر غرافينا انه "من السابق لأوانه اليوم (السماح للمشجعين بالحضور)، لكن مع استئناف البطولة، قد يكون ثمة بصيص أمل لبلادنا".

ورأى أن السماح بحضور البعض في المدرجات "قد يكون أيضاً وسيلة لمكافأة المتحمسين بعد فترة صعبة".