ووقع دي ليخت على عقد يمتد إلى 30 يونيو/حزيران 2024 مع فريق السيدة العجوز.

وبلغت قيمة الصفقة 75 مليون يورو ليكون دي ليخت ثالث أغلى لاعب في تاريخ نادي "السيدة العجوز" بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (105 ملايين يورو) والأرجنتيني غونزالو هيغواين (90 مليون يورو).

وأعرب يوفنتوس عن سعادته بالتعاقد مع قائد أياكس أمستردام، مشيداً بمدافعه الجديد "مهارة فنية، قوة بدنية هائلة، رؤية ثاقبة في الملعب، إدارة وديناميكية دفاعية، حس تهديفي وخصوصاً بالرأس: ماتايس توليفة مثالية للمدافع الحديث".

ونشر يوفنتوس أمس الأربعاء صوراً عبر موقعه الرسمي في "تويتر" لوصول قائد أياكس أمستردام إلى مقر الفريق من أجل اجراء الفحوصات الطبية الروتينية قبل التوقيع على العقد.

ووصل دي ليخت الثلاثاء (19 عاماً) إلى مدينة تورينو تمهيداً لانتقاله لبطل ايطاليا.

وبات دي ليخت أحد أبرز المدافعين الأكثر مطمعاً في عالم الكرة المستديرة.

ويتقن الدولي الهولندي الفارع الطول (1,89م) اللعب بكلا القدمين ويحسن التمركز في أرضية الملعب بشكل رائع.

وبدأ دي ليخت مسيرته الاحترافية في سن السادسة عشرة وتحديداً في أيلول/سبتمبر 2016، وارتدى قميص المنتخب البرتقالي في عمر 17 عاماً فقط وتحديداً في آذار/مارس 2017.

