دي كانيو يعرب عن سعادته بعودة النشاط الكروي من قبل beIN SPORTS May 26, 2020 22:34 3:58 دقيقة في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS عبّر النجم الإيطالي السابق باولو دي كانيو عن سعادته بعودة النشاط الكروي، موضحا ان المشكلة في ايطاليا كانت عندما رفض اللاعبون الاستجابة للبروتوكول الطبي القاسي نوعاً ما. -آخر الفيديوهات 4:49 دقيقة تعادل مثير بين آينتراخت فرانكفورت وفرايبورغ 3:17 دقيقة مونشنغلادباخ يسقط في فخ التعادل مع بريمن 4:25 دقيقة ليفركوزن يسقط في معقله أمام فولفسبورغ 3:58 دقيقة دي كانيو يعرب عن سعادته بعودة النشاط الكروي 3:38 دقيقة كيميش يكشف سر هدفه الرائع في مرمى دورتموند 0:34 دقيقة ريال مدريد يواصل استعداداته لاستئناف الموسم 0:42 دقيقة برشلونة يعدّ العدّة لاستئناف الـ"ليغا" 3:38 دقيقة هدف كيميش يحسم كلاسيكر ألمانيا 3:53 دقيقة رابطة الدوري الإيطالي تحدد ملامح عودة "الكالشيو" 0:39 دقيقة لاعبو الـNBA يريدون العودة ولكن...