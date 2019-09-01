على ملعب الأولمبيكو افتتح روما الصربي ألكسندر كولاروف 17 من ركلة جزاء، ثم عادل لويز البيرتو 58. لروما.

وصار رصيد لاتسيو 4 نقاط، أما روما فلم يفز حتى الآن وبات لديه نقطتان من تعادلين.

وفي مباراة الأحد بين قطبي العاصمة، انتزع روما التقدم بركلة جزاء سجلها الصربي ألكسندر كولاروف في الدقيقة 17 بعد لمسة يد على مواطنه سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش داخل منطقة الجزاء.

وانتظر لاتسيو حتى الدقيقة 58 لتحقيق التعادل عبر الإسباني لويس ألبرتو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، هزت شباك مواطنه باو لوبيز.

وأضاع الفريقان سلسلة من المحاولات الخطرة على مدى الشوطين، لكن خشبات المرميين تدخلت أكثر من مرة، بمعدل مرتين للحول دون تسجيل روما، وأربع مرات للتصدي لمحاولات من لاتسيو.

واكتفى روما بتحقيق النقطة الثانية له في مباراتين، بعدما كان قد تعادل مع جنوى 3-3 في المرحلة الأولى.

