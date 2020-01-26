وضع روما حدا لسلسلة من 11 فوزا متتاليا للاتسيو في الدوري وهو انجاز تاريخي حققه للمرة الأولى، عندما خرجا حبيبين من اللقاء الذي جمعهما في دربي العاصمة بتعادلها ايجابيا 1-1 في الملعب الاولمبي الأحد في المرحلة 21.

وفشل لاتسيو الطامح بالتتويج للمرة الاولى منذ عام 2000 في الاستفادة من تعادل انتر، حيث كانت الفرصة متاحة امامه لمعادلة نقاطه ليكتفي بنقطة يتيمة رفع بها رصيده الى 46 نفطة في المركز الثالث مع مباراة مؤجلة امام هيلاس فيرونا، فيما بقي روما رابعا برصيد 39 نقطة.

كما فشل لاتسيو الذي خسر لقبه في كأس ايطاليا بخروجه من الدور ربع النهائي امام نابولي الثلاثاء، في تحقيق فوز أول في مباراة محتسبة على أرض روما (بما أنهما يتشاركان الملعب ذاته) منذ اواخر نيسان/أبريل 2017 (3-1)، فيما عجز روما عن تحقيق فوز على ارضه للمباراة الثالثة تواليا في "سيري أ" بعد خسارتين امام يوفنتوس وتورينو.

وافتتح البوسني ادين دزيكو التسجيل لروما بعد أن وصلته كرة طويلة من براين كريستانتي الى داخل المنطقة، فتابعها برأسه ساقطة بعد خروج خاطئ للحارس الالباني توماس ستراكوشا (26).

وأدرك فريق المدرب سيموني اينزاغي التعادل بعد ثماني دقائق فقط بطريقة غريبة، بعدما شتت المدافع دافيدي سانتون الكرة من ركنية للاتسيو، وحين حاول الحارس الاسباني باو لوبيز ابعادها من دائرة الخطر بالتصدي لها بقبضة يده، سقطت امام المرمى وتهيأت لفرانشيسكو أتشيربي الذي تابعها في الشباك (34).

وكان روما قاب قوسين او ادنى من انهاء الشوط الاول متقدما لولا رد القائم الايسر لتسديدة لورينتسو بيليغريني القوية من خارج المنطقة (44).

وكان روما الطرف الافضل مع بداية الشوط الثاني وكان قريبا من التقدم عندما توغل التركي اوندر جنكير من الطرف الايمن قبل ان يمرر كرة بينية رائعة الى الهولندي جاستن كلويفرت على باب المرمى، الا ان الاخير تعثر اثر مضايقة من الاسباني باتريك، ولجأ الحكم الى تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر" للتأكد من عدم وجود خطأ (49).

وتألق الحارس ستراكوشا في الشوط الثاني من اللقاء وأنقذ لاتسيو من هدفين محققين، بتصديه ببراعة لمحاولتي دزيكو من مسافة قريبة حيث أنقذ الثانية برجله (69 و80).

وعاد بارما الى سكة الانتصارات من بوابة ضيفه اودينيزي عندما اسقطه بهدفين نظيفين، معوضا سقوطه في المرحلة السابقة امام يوفنتوس المتصدر.

وسجل السويدي من اصل ايطالي ريكاردو غاليولو (19) ومواطنه ديان كولوسيفسكي (34) هدفي أصحاب الارض، ليحقق الفريق الشمالي فوزه التاسع هذا الموسم ويرتقي الى المركز السابع برصيد 31 نقطة خلف كالياري السادس وامام ميلان الثامن بفارق الاهداف عنهما.