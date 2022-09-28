خسائر مالية كبيرة تكبدها يوفنتوس في الموسم الماضي September 28, 2022 11:40 2:12 دقيقة أكد مجلس إدارة يوفنتوس أن النادي تكبد خسائرَ مالية ً في الموسم الماضي فاقت 244 مليونَ دولار أمريكي، وهو رقم سجل لأول مرة في تاريخ نادي السيدة العجوز. يأتي ذلك في ظل أزمة مالية ورياضية كبيرة يعيشها البيانكونيري منذ سنوات. تقارير إخبارية يوفنتوس الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 3:59 دقيقة المنتخب اللبناني يختتم معسكره الإعدادي 1:47 دقيقة الترجي يفوز بلقب البطولة العربية لكرة اليد 2:12 دقيقة خسائر مالية كبيرة تكبدها يوفنتوس في الموسم الماضي 2:23 دقيقة ماذا قال عصام الجبالي عن مواجهة البرازيل الودّية ؟ 4:58 دقيقة فوز ودّي كبير للبرازيل على تونس 1:11 دقيقة الهيدوس: "أصلحنا أخطاء المباراة السابقة" 0:32 دقيقة أوروغواي تهزم كندا ودّيًا 5:14 دقيقة التعادل يسيطر على لقاء قطر وتشيلي الودي 0:24 دقيقة مواجهة السنغال وإيران تنتهي بالتعادل 0:41 دقيقة إشادة خليجية باستضافة قطر لمونديال 2022