ويدين جنوى بفوزه الأول من أصل ست مباريات خاضها منذ استئناف الموسم بعد توقف لقرابة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى المقدوني الشمالي المخضرم غوران بانديف والدنماركي لاسي شوني اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 24 و54 من اللقاء الذي أضاع فيه فريقهما ركلة جزاء أيضا عبر الإسباني ياغو فالكي (37).

وبفوزه الأول على سبال من أصل ست مواجهات جمعت الفريقين منذ صعود الأخير الى دوري الأضواء عام 2017، رفع جنوى رصيده الى 30 نقطة وترك منطقة الهبوط بصعوده مؤقتاً إلى المركز السابع عشر على حساب ليتشي (28) الذي يلعب لاحقاً في ضيافة كالياري.

وفي المقابل، يبدو سبال في طريقه للعودة الى الدرجة الثانية بعد ثلاثة مواسم بين الكبار، وذلك بتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الأخير بفارق 11 نقطة عن المركز السابع عشر، بعد فشله في تحقيق أي فوز في مبارياته الست بعد الاستئناف.



