ولم يضطر جنوى إلى انتظار نتيجة مباراة ليتشي وبارما، إذ حسم موقفه بيده بعدما انتصر على ضيفه هيلاس فيرونا 3-0 يوم الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وشهدت اللحظات الأخيرة طرد كاساتا من صفوف الفائز والمغربي سفيان أمرابط من جهة هيلاس فيرونا (90+1).

وكان جنوى يبتعد عن ليتشي الثامن عشر بفارق نقطة قبل انطلاق المرحلة الأخيرة الأمر الذي جعله بحاجة للفوز دون انتظار خدمة من بارما الذي انتصر على ليتشي 4-3.

ورفع جنوى رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع عشر فيما توقف رصيد ليتشي عند 35 نقطة.