وسجل للفائز جيانلوكا سكاماكا 62، وإلدور شومورودوف 86 .

ورفع جنوى رصيده إلى 36 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد سبيزيا عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.

وشهدت مباراة أخرى تسجيل 7 أهداف، تمكن فيها كروتوني من الفوز على مضيفه بارما 4-3.

وسجل كل من الأرجنتيني ليساندرو ماغالان (14) والنيجيري سيمون نوانكو (42 و69 من ركلة جزاء) والجزائري أدم وناس (45) رباعية الضيوف في المقابل دوّن البرازيلي جونيور (29) والإيفواري جيرفينهو (49) والروماني فالينتين ميهايلا (54) أهداف صاحب الأرض.

ورغم الفوز إلا أن كروتوني لا يزال متذيلاً للترتيب بـ18 نقطة وبفارق نقطتين عن بارما صاحب المركز قبل الأخير.

