وتوافد الأنصارُ منذ ساعاتِ الصباح المبكرة على ساحة بليبي-شيتو للاحتفال بلقب السيري A الذي توج به نابولي بعد أن استعصى عليه منذ ُ العام تسعين.. وذلك قبل التوجه إلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا من أجل حضور آخرِ مباراة للفريق هذا الموسم.
جماهير نابولي تحتفل بلقب السكوديتو
وتوافد الأنصارُ منذ ساعاتِ الصباح المبكرة على ساحة بليبي-شيتو للاحتفال بلقب السيري A الذي توج به نابولي بعد أن استعصى عليه منذ ُ العام تسعين.. وذلك قبل التوجه إلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا من أجل حضور آخرِ مباراة للفريق هذا الموسم.
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