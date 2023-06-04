وتوافد الأنصارُ منذ ساعاتِ الصباح المبكرة على ساحة بليبي-شيتو للاحتفال بلقب السيري A الذي توج به نابولي بعد أن استعصى عليه منذ ُ العام تسعين.. وذلك قبل التوجه إلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا من أجل حضور آخرِ مباراة للفريق هذا الموسم.

