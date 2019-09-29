ريبيري قاد فريقه إلى إسقاط ميلان على أرضه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد أن تفوق بمهارته وسرعته الفائقة وهو في عمر السادسة والثلاثين على دفاع الميلان وأبدع في عدة لقطات رائعة كان أبرزها عندما أحرز هدف فريقه الثالث في الدقيقة 78.

وكانت أجمل لحظات المباراة وأبرزها في الدقيقة 89 عندما قرر مونتيلا مدرب الفيولا إخراج ريبيري ودفع برشيد غزال لتقف جماهير ملعب سان سيرو تحية للاعب الفرنسي الأسطورة على أداءه الرائع.

ويعد ريبيري من أبرز لاعبي بايرن ميونيخ في السنوات الأخيرة بعد أن خاض تجربة احترافية رائعة بين صفوفه لعب خلالها 273 مباراة أحرز فيها 86 هدفاً، علماً بأنه فاز مع العملاق البافاري بلقب الدوري الألماني 9 مرات وبكأس ألمانيا 6 مرات وبدوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2013.

