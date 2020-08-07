وكان جامباولو أقيل من منصبه مدرباً لميلان الموسم الماضي وتحديداً في تشرين الأول/اكتوبر 2019 بعد سبع مباريات فقط.

وسبق لجامباولو أن أشرف على تدريب أندية كالياري، بريشيا، أميولي وسمبدوريا.

وتوج تورينو بطلاً للدوري الإيطالي سبع مرات آخرها عام 1976.



