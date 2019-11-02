ونجا إنتر من الخسارة الثانية في عهدة المدرب انتونيو كونتي بعد الأولى أمام يوفنتوس 1-2 في المرحلة السابعة، بعدما ظل متأخراً بهدف حتى الدقيقة 75.

وسجل روبيرتو سوريانو (59) لبولونيا، ولوكاكو (75 و90+1 من ركلة جزاء) لإنتر.

ورفع إنتر رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس الفائز على مضيفه تورينو 1-0، وتجمد رصيد بولونيا عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكاد الضيوف يفتتحوا التسجيل بعد تسع دقائق فقط، بعد عدة تمريرات قصيرة بين لاعبيهم لتصل للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز المتمركز في مواجهة الحارس البولندي لوكاس سكوروبسكي فسددها، غير أن الأخير تفوق عليه وأبعدها.

وأنقذ سكوروبسكي شباك مرماه من هدف محقق بعدما تصدى لتسديدة لوكاكو الخادعة ببراعة (30).

ورد بولونيا بكرة لا تقل خطورة بواسطة السويدي ماتياس زفانبيرغ، بعدما تقدم بالكرة إلى مشارف منطقة الجزاء وسدد في الجهة العكسية مرت قرب القائم (32).

افتتح بولونيا التسجيل في الدقيقة 59، بعد عدة تمريرات متتالية على محاور منطقة الجزاء لتصل إلى روبيرتو سوريانو فأطلق تسديدة ارتطمت بزميله البرازيلي دانيلو وتحولت إلى المرمى.

وعادل لوكاكو محولا تمريرة نيكولو باريلا إلى داخل الشباك (75).

بينما كانت المباراة تسير نحو نهايتها، احتسب الحكم فيديريكو لا بينا ركلة جزاء لصالح إنتر بعدما ارتكب ريكاردو أورسوليني خطأ على مارتينيز على خط منطقة الجزاء، سددها لوكاكو بنجاح إلى يمين الحارس (90+1).

