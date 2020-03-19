ولم يستبعد تومازي، لاعب روما السابق، أي توجه يفرض على اللاعبين المساعدة على تخطي الأزمة المالية التي تمر بها الأندية جراء التوقف بسبب وباء كورونا.

وقال تومازي في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية إن استدامة كرة القدم خلال وبعد الأزمة الراهنة هي مصلحة جميع من هم جزء من تلك اللعبة، بما في ذلك اللاعبون لذلك يجب تقييم كل شيء.

واعتبر تومازي أنه بين خسارات العائدات وإعادة جدولة المباريات والدعم الحكومي والمساعدات من الاتحاد الإيطالي ومن الهيئات الدولية سيتضح ما سيكون دور لاعبي كرة القدم.

ويحاول اللاعبون في الدوري الإيطالي مد يد المساعدة لتجاوز هذه المحنة اذ أطلق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان، حملةً لجمع التبرعات المالية لمكافحة تأثير هذا الوباء.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد أعلن يوم 9 اذار/مارس تعليق كل الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا من ضمنها دوري كرة القدم "سيري آي".

وضرب "وباء كورونا" بعضاً من لاعبي الدوري الإيطالي على غرار لاعبي يوفنتوس، دانييلي روغاني والفرنسي بلاز ماتويدي بالإضافة إلى إصابة مهاجم سمبدوريا الدولي مانولو غابياديني بفيروس "كوفيد-19".

وبعد ذلك، أعلن فريق سمبدوريا تسجيل أربع حالات عند اللاعبين وهم المدافع الغامبي عمر كولي، لاعب الوسط السويدي ألبين إيكدال، المهاجم أنتونيو لا غومينا ولاعب الوسط النروجي مورتن ثورسبي، إضافة إلى طبيب الفريق أميديو بالداري.

كما كشف نادي فيورنتينا عن إصابة ثلاثة لاعبين هم المهاجم باتريك كوتروني والأرجنتيني جرمان بيسيلا والصربي دوشان فلاهوفيتش.

ويعيش "الفيولا" في وضعية صعبة بعد إعلانه عن تسجيل عشر إصابات بالفيروس في صفوفه، مشيراً إلى أن ثلاثة منها تعالج في المستشفى.

وقال مالك نادي فيورنتينا روكو كوميسو في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا" من مكان تواجده في الولايات المتحدة "الوضع يزداد سوءاً، في النادي لدينا نحو عشر أشخاص مصابين بهذا المرض المؤسف، وثلاثة من أفراد الجهاز الفني هم في المستشفى".