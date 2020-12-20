تعرف على آخر أخبار الدوري الإيطالي مع مراسلنا حسين ياسين من قبل beIN SPORTS December 20, 2020 13:57 3:42 دقيقة ينزل ميلان ضيفاً على ساسولو في مواجهة قوية أما إنتر سيكون أمام مباراة سهلة نسبياً عندما يستضيف سبيزيا. تقارير إخبارية إنتر ميلان ميلان -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة لياو يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإيطالي ! 0:53 دقيقة إنتر في مهمة سهلة على الورق 0:51 دقيقة ميلان ضيفاً على ساسوولو 3:42 دقيقة تعرف على آخر أخبار الدوري الإيطالي 0:41 دقيقة قمّة حماسية بين توتنهام وليستر 0:37 دقيقة حمد الله يفوز بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 3:18 دقيقة ريال مدريد في مهمة تحقيق الانتصار الرابع توالياً 0:37 دقيقة مورينيو يشيد بهداف ليستر جيمي فاردي 2:56 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين ليل وباريس سان جيرمان 2:02 دقيقة بيليه لميسي: قصص مثل قصصنا ستكون نادرة