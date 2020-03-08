تعادل سلبي بين أودينيزي وفيورنتينا من قبل beIN SPORTS March 8, 2020 19:20 3:13 دقيقة انتهت مباراة أودينيزي وضيفه فيورنتينا بالتعادل السلبي اليوم الأحد في الجولة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. الملخصات الدوري الإيطالي فيورنتينا أودينيزي -آخر الفيديوهات 3:06 دقيقة حوار تحت ظروف خاصة مع كونتي بسبب كورونا 3:58 دقيقة ريال مدريد يفشل في استعادة الصدارة من برشلونة 0:06 دقيقة يوفنتوس vs إنتر: رونالدو يحيي الجماهير الغائبة! 3:22 دقيقة يوفنتوس يهزم إنتر ويستعيد الصدارة 3:42 دقيقة الـ"يونايتد" يحسم "ديربي مانشستر" 3:13 دقيقة تعادل سلبي بين أودينيزي وفيورنتينا 3:03 دقيقة بايرن يبتعد في الصدارة 2:40 دقيقة ميلان يسقط على أرضه أمام جنوى 4:29 دقيقة تشيلسي يقسو على إيفرتون ويعزز مركزه الرابع 1:54 دقيقة اجتماع استثنائي لاتحاد كرة القدم الإيطالي الثلاثاء