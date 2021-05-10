وكشفت مصادر أنّ إدارة النادي عَقدَت اجتماعاً صباح اليوم، في الوقت الذي كان يقود فيه المدرّب بيرلو تدريبات الفريق بصورة عاديّة، مع إمكانيّة إقالتـِه خلال الأسبوع الحاليّ، ومنح قيادة الفريق للمساعد إيغور تودور لمواصلة المشوار حتّى نهاية الموسم.

فيما أكدت مصادر إعلاميّة أخرى، استمرار بيرلو مدرّبـًا للبيانكونيري حتى نهاية الموسم بما أنّ الوقت لا يَبدو مناسبـًا للتّغيير في القيادة الفنيّة في مثل هذا التوقيت الحسّاس من الموسم، وسيتم منح بيرلو فرصة أخرى، خاصّة أنّ أملَ التأهّل إلى دوريّ الأبطال لا يـَزال قائماً.

كما أنّ يوفنتوس سيواجه أتالانتا في نهائيّ كأس إيطاليا في التّـاسع عشَر من مايـو الجاري.

