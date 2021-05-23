تسعون دقيقة لتحديد مصير ميلان وبيولي من قبل beIN SPORTS May 23, 2021 12:04 2:35 دقيقة تسعون دقيقةً أو أكثر بقليل تساوي موسماً بأكمله، هذا هو حال ميلان عندما ينتقل إلى برغامو لمواجهة أتالانتا، فريقُ المدربِ بيولي يحتاج إلى الفوز ليضمن التأهل لدوري الأبطال وسط منافسة من يوفنتوس ونابولي. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي ميلان -آخر الفيديوهات 2:35 دقيقة تسعون دقيقة لتحديد مصير ميلان وبيولي 1:03 دقيقة كلوب يطالب جماهير ليفربول بالصبر 5:36 دقيقة ختام مثير ومنتظر لمسابقة الدوري الفرنسي 0:32 دقيقة بادوسا تحرز لقب دورة بلغراد 3:16 دقيقة طريق التتويج لم يكن مفروشاً بالورود 2:08 دقيقة محطات سيميوني مع أتلتيكو مدريد 2:03 دقيقة سوايز.. هدية برشلونة لأتلتيكو مدريد 0:35 دقيقة فوز معنوي لسيمبا على كايزر تشيفس 4:53 دقيقة أتلتيكو مدريد يتوج بطلاً للدوري الإسباني 1:40 دقيقة دييغو سيميوني: كانت سنة صعبة ومعقدة أنهيناها بنجاح