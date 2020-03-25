تزايد الحديث عن إلغاء الموسم في إيطاليا جراء تفشي وباء كورونا من قبل beIN SPORTS March 25, 2020 22:22 2:27 دقيقة بعدما كان أمرا لا يفكر فيه أحد، أصبح موضوع إلغاء الموسم في ايطاليا احتمالاً وارداً نظرا للتطورات الدراماتيكية التي تشهدها البلاد جراء تفشي وباء كورونا. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة رابطة اللاعبين في إنكلترا تطلب مشاورات عاجلة 0:40 دقيقة سمبدوريا ينهي العزل الذاتي للاعبيه 0:41 دقيقة ترامب يشيد بقرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 0:50 دقيقة الاتحاد الإسباني يساعد الأندية بـ 500 مليون يورو 0:50 دقيقة فيدرر وزوجته يتبرعان بمليون دولار 8:20 دقيقة باخ يتحدث عن تأجيل أولمبياد طوكيو 0:45 دقيقة استمرار تعليق منافسات كرة القدم الألمانية 0:36 دقيقة لاعبو الدوري الإنكليزي الممتاز يرفضون العودة للعب 0:23 دقيقة تمديد تعليق نشاط كرة القدم في مصر بسبب الكورونا 0:18 دقيقة مستشفى في برشلونة يشكر ميسي على تبرعه