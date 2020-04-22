تحديد مصير الدوري الإيطالي بات وشيكاً April 22, 2020 10:43 1:52 دقيقة أيام حاسمة في إيطاليا لتحديد مصير موسم كرة القدم، وأخذ ورد بين الاتحاد الإيطالي ورابطة الأندية المحترفة من جهة والحكومة من جهة أخرى. تقارير إخبارية فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة الاتحاد الدولي يطمئن اتحادات دول شمال إفريقيا 3:42 دقيقة شافيير فيرنانديث يتحدث عن موعد عودة المنافسات 0:00 دقيقة توتنهام يواجه نيوكاسل 2:04 دقيقة موقف أوزيل يثير ردود أفعال متباينة ! 1:52 دقيقة تحديد مصير الدوري الإيطالي بات وشيكاً 7:27 دقيقة عودة المنافسة في فرنسا مرهونة بالسيطرة على الوباء 12:07 دقيقة موجز الأخبار 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:44 دقيقة موعد نهائي كأس ملك إسبانيا لا يزال غامضاً 4:30 دقيقة الاتحاد الهولندي يفكر بوقف منافسات الدوري نهائياً