وقام حكم المباراة باختبار أرضية الملعب مرتين ليقرر بعدها تأجيلها.

وغرد أتالانتا على صفحته على "تويتر": "الموضوع رسمي، المباراة مؤجلة".

وسيصب التأجيل في مصلحة أتالانتا الذي عانى لاعبوه مؤخراً من الارهاق، لاسيما في إطار استعداده للمباراة المصيرية في الجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا الأربعاء ضد مضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

ويحتل فريق مدينة برغامو المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، خلف ليفربول الإنكليزي بفارق 4 نقاط، ويتقدم على أياكس الثالث بنقطة أيضاً، فيما يتذيل ميدتيلاند الدانماركي الترتيب.

ويحتاج إلى التعادل لضمان مكان له في دور الـ16 للمرة الثانية على التوالي.