تأجيل عودة إنتر للتدريبات May 7, 2020 13:02 0:26 دقيقة أجل إنتر ميلان العودةَ إلى التدريبات التي كانت مقررة الأربعاء إلى نهاية الأسبوع ِالحالي بسبب عدم ِخضوع ِجميع اللاعبين للفحوصات الخاصة بفيروس كورونا. -آخر الفيديوهات 2:01 دقيقة عودة النشاط لمرافق الأندية الإسبانية 2:50 دقيقة باريس سان جيرمان يدعم المشتشفيات في ظل أزمة كورونا 2:07 دقيقة "اللعب من دون جمهور سيكون غريبا" 0:32 دقيقة الملاعب المحايده من شروط عودة الدوري الإنكليزي 0:32 دقيقة اختبار إيجابي بفيروس كورونا لأحد لاعب تورينو 3:14 دقيقة حسين ياسين يتحدث عن "ضبابية" المشهد في إيطاليا 0:36 دقيقة اجتماع اللجنة ُالأولمبية الدولية بتقنية الفيديو 1:13 دقيقة إشبيلية بصدد تجهيز ملاعب التدريب 0:36 دقيقة تحديد موعد استئناف منافسات الدوري التركي 0:29 دقيقة الاتحاد الصربي يستأنف نشاط كرة القدم في 30 مايو