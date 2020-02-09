بيولي يعجز عن تفسير خسارة ميلان أمام إنتر February 9, 2020 23:14 2:49 دقيقة قال ستيفانو بيولي مدرّب ميلان إنه عاجز عن فهم أسباب التراجع والخسارة أمام إنتر 4-2 بعد أن كان الفريق متفوقاً بثنائية نظيفة. مقابلات -آخر الفيديوهات 2:06 دقيقة كيكي سيتيين يشيد بنبيل فقير وبفريقه! 2:49 دقيقة بيولي يعجز عن تفسير خسارة ميلان أمام إنتر 4:24 دقيقة باريس سان جيرمان يهزم ليون ويعزز صدارته 5:14 دقيقة ميسي يقود برشلونة لتحقيق فوز صعب أمام ريال بيتيس 4:42 دقيقة إنتر يحسم الديربي ويصعد إلى قمة إيطاليا 3:02 دقيقة لا جديد يذكر.. بايرن متصدراً ولايبزيغ وصيفاً 10:49 دقيقة موجز الأخبار 3:33 دقيقة ريال مدريد يعزّز موقعه في الصدارة 3:30 دقيقة سوسييداد يخطف فوزاً ثميناً من بيلباو 2:23 دقيقة زلاتان إبراهيموفيتش تحت المجهر في "ديربي ميلانو"