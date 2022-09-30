بيولي يؤكد أنّ ميلان سجّل انطلاقة جيدة September 30, 2022 22:02 0:52 دقيقة قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إنّ فريقه سجل انطلاقة جيدة هذا الموسم، لكنها ليست ممتازةً، مضيفاً أنّ الفريق كان يطمح لتحقيق انتصارات أكثر. مقابلات ستيفانو بيولي ميلان -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة تشافي يكشف عن رأيه بفكرة إقامة كأس العالم كل عامين 1:12 دقيقة الحكمة يتوّج بلقب بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة 1:18 دقيقة مدرب مانشستر يونايتد يدافع عن ماغواير 4:39 دقيقة مارسيليا يتصدّر مؤقتاً الـ"ليغ 1" 3:02 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إشبيلية وأتليتيكو مدريد 4:17 دقيقة بايرن ميونيخ يقسو على باير ليفركوزن 1:02 دقيقة إنزاغي يشدد على صعوبة المواجهة أمام روما 0:52 دقيقة بيولي يؤكد أنّ ميلان سجّل انطلاقة جيدة 1:02 دقيقة غوارديولا: "مواجهة مانشستر يونايتد لن تكون سهلة" 0:47 دقيقة دعوى قضائية من بييلسا ضدّ مارسيليا