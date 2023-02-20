بيولي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي من قبل beIN SPORTS February 20, 2023 13:40 0:44 دقيقة اختارت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم ستيفانو بيولي مدرب ميلان حامل لقب الدوري أفضل مدرب عن الموسم الماضي. تقارير إخبارية ستيفانو بيولي ميلان رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة الأهلي ينتزع فوزاً ثميناً من السد في دوري نجوم قطر 4:16 دقيقة موراي يمضي قدماً في بطولة قطر إكسون موبيل 3:33 دقيقة الفرنسي فيكتور وامبانياما محط أنظار الأندية 0:42 دقيقة أوغندا تهزم إفريقيا الوسطى في أمم إفريقيا للشباب 2:37 دقيقة فولاد خوزستان إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 0:47 دقيقة الأهلي المصري يتقدم بشكوى ضد الهلال السوداني 5:14 دقيقة أوكونيل يبلغ ثمن نهائي بطولة قطر إكسون موبيل 1:16 دقيقة كلوب يشدد على أهمية تقديم مستوى جيد أمام الريال 0:46 دقيقة مونشنغلادباخ يؤكد رحيل تورام نهاية الموسم 1:03 دقيقة جثمان كريستيان أتسو يصل إلى العاصمة الغانية أكرا