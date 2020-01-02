وأورد نادي "السيدة العجوز" بيانا على موقعه الالكتروني جاء فيه "أمضى معنا موسماً أحرز خلاله لقب الدوري ولقب كأس السوبر الإيطالية. بهذين الإنجازين، يودع ماتيا بيرين يوفنتوس لمواصلة مسيرته الكروية مع جنوى".

من جهته، أفاد جنوى أن الحارس البالغ 27 عاما التحق بصفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، عائدا إلى الفريق الذي دافع عن ألوانه في 148 مباراة بين العامين 2013 و2018 حين انضم الى يوفنتوس.

وتراجع بيرين في سلم خيارات مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري هذا الموسم خلف البولندي فويشيخ تشيشني وأسطورة الكرة الإيطالية جانلويجي بوفون، بعد عودة الأخير إلى الفريق هذا الموسم بعدما أمضى موسم 2018-2019 مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومنذ انضمامه إلى يوفنتوس مقابل 12 مليون يورو في صيف 2018، خاض بيرين تسع مباريات فقط، كانت كلها في الموسم الماضي.

ويحتل جنوى المركز العشرين الأخير في ترتيب الدوري، برصيد 11 نقطة فقط من 17 مباراة حقق خلالها فوزين وخمسة تعادلات و10 هزائم.

وأعلن جنوى في نهاية الأسبوع الماضي الاستغناء عن خدمات مدربه تياغو موتا بعد نحو شهرين فقط من توليه مهامه، وتعيين دافيدي نيكولا بدلا منه، ليصبح الأخير ثالث مدير فني للفريق هذا الموسم بعد أوريليو أندرياتسولي الذي أقيل من منصبه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

