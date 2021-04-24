قال بيرلو في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه مع فيورنتينا الأحد في الدوري الإيطالي "لم نكن خائفين، نحن هادئون ومركّزون على عملنا".

تابع لاعب الوسط السابق "نحن مقتنعون بتحقيق أهدافنا مع انتهاء الموسم، نحن هادئون بما يمكن أن يقرره يويفا".

وكان رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي من بين 12 مسؤولاً كبيراً أطلقوا الدوري الذي انهار بعد أقل من 48 ساعة بسبب الاحتجاجات الجماهيرية والسياسية.

وعن ردّ فعل أنييلي، قال بيرلو "أنييلي؟ رأيته هادئاً".

تابع "يعرف ما يقوم به، ويجلب حماسة كبيرة كل يوم عندما يطأ أرض الملعب.. لكن هدفنا كان ولا يزال التأهل إلى دوري الابطال".

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في الدوري، بالتساوي مع أتالانتا وبفارق نقطة عن ميلان الثاني، لكن الصدارة بعيدة في ظل تحليق إنتر بفارق 11 نقطة قبل ست مراحل من نهاية الدوري، ليقترب من انهاء احتكار دام تسع سنوات ليوفنتوس على "سيري أ".