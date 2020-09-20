بيرلو سيفتقدُ في هذه المباراة لخِدمات ديبالا، و دي ليخت ولاعبين أخرين.

وقال بيرلو قبل المباراة: "ليست لدي شكوك، بل احتكم على الكثير من مصادر الثقة، فأنا مدرب يوفينتوس و أشرف على فريق غني بالنجوم و قد تمكنت وبسهولة من الاندماج بسرعة داخل هذه الأجواء، الآن سينطلق الدوري و ستنطلق معه المباريات الحقيقية، و الثقة التي أتوفر عليها هي أنني أدرب فريقاً قوياً".

وأضاف: "لقد أجرينا أسبوعاً جيداً من التحضير لهذه المباراة، و بخصوص الاصابة التي تعرض لها ديبالا و دي ليخت فقد كنا على علم بذلك منذ بداية الموسم، فديبالا يعود تدريجياً في حين أن دي ليخت سيبقى غائباً لبعض الوقت".

أما كولوسيفسكي مهاجم يوفنيتوس فقال: "هي مباراة مهمة، وأنا سعيد للعودة إلى اللعب مجدداً، و مستعد للنزول إلى الميدان إن اختارني المدرب، و المباراة ستكون جميلة لأنها الأولى وانتظر بفارغ الصبر اللعب".