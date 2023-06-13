بيرلوسكوني .. صانع أمجاد ميلان خلال 31 عاماً من قبل beIN SPORTS June 13, 2023 04:22 4:04 دقيقة هناك بين أسوار ملعب سان سيرو، تكاد تسمع هتافات، أصداؤها هزت أوروبا لعقود من الزمن، كل ميلانيستا، اتفق أم لا مع سياسات سيلفيو بيرلوسكوني، يدرك جيداً أن نصف تاريخ الروسونيري خطته حرفاً بحرف حقبة الملياردير الإيطالي. تقارير إخبارية آي سي ميلان سيلفيو بيرلوسكوني -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة مايكل بورتر جونيور يتحدث عن تتويج دنفر ناغتس 3:41 دقيقة دنفر ناغتس يظفر بلقب الدوري الأميركي للمحترفين 0:35 دقيقة المنتخب البرازيلي يواصل تحضيراته 4:04 دقيقة بيرلوسكوني .. صانع أمجاد ميلان خلال 31 عاماً 1:25 دقيقة المنتخب الإسباني يواصل تحضيراته لمواجهة إيطاليا 0:37 دقيقة بيتر بوش يتولى مهمة تدريب آيندهوفن 1:36 دقيقة جماهير سيتي تحتفل مع فريقها بالثلاثية التاريخية 0:37 دقيقة جيزوش يعلن رحيله عن تدريب فنربهتشه 1:34 دقيقة ريال مدريد يقدم لاعبه فران غارثيا لوسائل الإعلام 0:27 دقيقة فينيسيوس ينضم إلى بعثة المنتخب البرازيلي