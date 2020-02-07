وتابع بولونيا انتفاضته محققا فوزه الثالث تواليا، ليرتقي من المركز الحادي عشر الى السادس مؤقتا بفارق 6 نقاط عن روما.

وجلس مدرب بولونيا الصربي سينيسا ميهايلوفيتش على مقاعد البدلاء، بعد ساعات على خروجه من المستشفى حيث خضع لعملية زرع نخاع عظمي قبل 3 أشهر اثر معاناته مع مرض السرطان.

وكان روما متواضعا في الشوط الاول ولم يظهر بصورته الحقيقية. وحتى الهدف الذي سجله كان بتوقيع لاعب من بولونيا.

وافتتح ريكاردو اورسوليني التسجيل للضيوف على الملعب الاولمبي من مسافة قريبة بعد خطأ من المدافع الانكليزي كريس سمولينغ بتشتيت كرة عرضية زاحفة للغامبي الشاب المعار من أتالانتا موسى بارو (16).

لكن روما رد بنيران صديقة عندما هز المدافع الهولندي ستيفانو دنسفيل شباك بولونيا محاولا ابعاد كرة عرضية (22).

واحتاج بولونيا فقط الى أربع دقائق لاستعادة تقدمه عبر بارو بتسديدة من الزاوية اليسرى للمنطقة هبطت في المقص الايسر (26).

ومطلع الشوط الثاني، وجه بارو صفعة قوية لروما مسجلا هدفه الثاني والثالث لبولونيا، متوغلا بمفرده في المنطقة ومسددا في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الاسباني باو لوبيز (51).

لكن روما قلص الفارق مرة جديدة، عبر لاعب وسطه العائد من اصابة الارميني هنريك مخيتاريان برأسية من المنطقة الصغرى، إثر عرضية من البرازيلي البديل برونو بيريز (72).

وفي وقت كان روما قريبا من التعادل، تعرض لضربة من نيران صديقة، عندما ارتكب براين كريستانتي خطأ خشنا على اورسوليني فعاقبه الحكم ببطاقة حمراء (80)، ليكمل صاحب الارض الدقائق الاخيرة بعشرة لاعبين.

وافتقد روما في المواجهة للورنتسو بيليغريني الموقوف والمصابين نيكولو تسانيولو، أمادو دياوارا ودافيدي تساباكوستا.

وتشهد المرحلة الأحد مباراة دربي نارية بين انتر الثاني وجاره ميلان التاسع، فيما يحاول يوفنتوس حامل اللقب في آخر 8 مواسم الحفاظ على صدارته بفارق 3 نقاط عن انتر عندما يحل على فيرونا العاشر السبت.