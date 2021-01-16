بولونيا يحقق فوزاً ثميناً على هيلاس فيرونا من قبل beIN SPORTS January 16, 2021 18:45 0:27 دقيقة حقق بولونيا فوزاً مهماً على ضيفه هيلاس فيرونا 1-صفر اليوم السبت في الجولة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. تقارير إخبارية هيلاس فيرونا بولونيا -آخر الفيديوهات 2:29 دقيقة الكاميرون يفتتح الـ"شان" بفوز على زيمبابوي 1:47 دقيقة واين روني: "فكرت ملياً قبل أن أقرر الإعتزال" 0:27 دقيقة بولونيا يحقق فوزاً ثميناً على هيلاس فيرونا 0:38 دقيقة ميلان يضم الفرنسي ميتي على سبيل الإعارة 1:14 دقيقة ماسترز يُبدي تفاؤله باستكمال الموسم الحالي 0:51 دقيقة أول فوز لألاردايس مع وست بروميتش 0:46 دقيقة حرمان 47 لاعبا من التمارين لمخالطة مصابين بكورونا 0:46 دقيقة الأنصاري يكشف عن تحديد موعد دوري أبطال آسيا 1:22 دقيقة ماسترز متفائل بشأن إكمال الموسم الكروي في إنكلترا 0:32 دقيقة اتفاق في برشلونة على تأجيل ملف غارسيا