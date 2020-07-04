

وأصبح بوفون (42 عاماً) اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإيطالي بعد إطلاق الحكم صافرة مباراة فريقه يوفنتوس أمام تورينو اليوم السبت رافعاً رصيده إلى 648 مباراة، ليفك الشراكة مع باولو مالديني أسطورة ميلان وزميله السابق في منتخب إيطاليا الذي يملك 647 مباراة.

وحافظ بوفون الذي لعب مع يوفنتوس معظم فترات حياته، على نظافة شباكه في 296 مباراة وتلقى 524 هدفاً وفقاً لمواقع إيطالية مختصة.

ومدّد بوفون عقده لسنة إضافية مع يوفنتوس منذ أشهر مما يعني تعزيزه لرقمه القياسي في الأشهر المقبلة.

ويملك بوفون رقماً قياسياً ملفتاً أيضاً كحارس مرمى بالحفاظ على نظافة شباكه في الدوري الإيطالي لمدة وصلت إلى 973 دقيقة على التوالي.

وشارك بوفون للمرة الأولى في مباراة ضمن الدوري الإيطالي عندما كان يلعب مع بارما في 19 نوفمبر 1995 ووقتها كان عمره 17 عاماً وتسعة أشهر و22 يوماً.

وقال بوفون في مقابلة مباشرة على موقع انستاغرام الخميس "حقيقة استمراري باللعب لأني أشعر بحال جيدة، منافس وأشعر بقدرتي على تقديم الأفضل".

وتابع بطل العالم 2006 "عندما يكون لديك مساحة للتحسن، تملك هذه الشعلة بداخلك وتعني بأنك غير راض على نفسك".

ويحمل بوفون أيضا الرقم القياسي بعدد المشاركات مع منتخب إيطاليا في 176 مباراة دولية، برغم اعتزاله في عام 2018 بعد فشل التأهل إلى مونديال روسيا.