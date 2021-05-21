بوفون يشرح أسباب تراجع يوفنتوس ويدافع عن بيرلو من قبل beIN SPORTS May 21, 2021 12:25 1:58 دقيقة قال أسطورة كرة القدم الإيطالية جانلويدجي بوفون إنّ موسم يوفنتوس اتسم بتذبذب في النتائج بسبب تضييع النقاط في مباريات كانت في المتناول، اللقاء تتابعونه الجمعة على الساعة الرابعة و النصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة. مقابلات بوفون آندريا بيرلو يوفنتوس الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 1:58 دقيقة بوفون يشرح أسباب تراجع يوفنتوس ويدافع عن بيرلو 0:25 دقيقة إيقاف ثلاثة حكام في الدوري الإيطالي لسبب غريب ! 0:31 دقيقة السماح بحضور ألف مشجع في مباراة إنتر وأودينيزي 0:42 دقيقة ليفربول يكشف عن قميصه الجديد لموسم 2021-2022 0:53 دقيقة توجيه تهمة سوء السلوك لتشيلسي وليستر سيتي ! 1:25 دقيقة تسيتسيباس إلى ربع نهائي دورة ليون 0:35 دقيقة برشلونة يعلن خضوع "تير شتيغن" لعملية جراحية 1:00 دقيقة الشارع الفرنسي يرحّب بعودة بنزيمة لصفوف "الديوك" 1:18 دقيقة طريقة مبتكرة في احتفال بشيكتاش بلقب الدوري التركي 0:48 دقيقة أزمة تهدّد تحضيرات العراق للتصفيات المزدوجة