بوغبا يؤكد سعادته بالعودة إلى يوفنتوس من قبل beIN SPORTS July 12, 2022 22:28 0:51 دقيقة خلال تقديمه لوسائل الإعلام قال النجم الفرنسي بول بوغبا إنه سعيد بالعودة مجددا لحمل قميص يوفنتوس، مشيرا إلى أنه كان على تواصل دائم مع المدرب ماسيميليانو أليغري، الذي يَعتبره الشخص المناسب لقيادة اليوفي في الوقت الحالي. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي بول بوغبا -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة بوغبا يؤكد سعادته بالعودة إلى يوفنتوس 0:54 دقيقة تأهل الثنائي بيرجيرون ولييغ إلى الدور الثاني 0:35 دقيقة أتلتيكو يتابع استعداداته للموسم الجديد 0:40 دقيقة الثنائي ساغير ولوغو يتقدم إلى الدور الثاني 0:26 دقيقة روني مدرباً لنادي دي سي يونايتد الأميركي رسمياً 0:34 دقيقة واتفورد يضم الألباني ماناي من برشلونة 3:46 دقيقة فوز الدنمارك على فنلندا في بطولة أوروبا للسيدات 0:36 دقيقة نيلسن يحرز المرحلة العاشرة وبوغاتشار يواصل الصدارة 0:41 دقيقة تقارير - تشيلسي يعتزم التقدم بعرض لضم كوليبالي 0:46 دقيقة كونتي يطمح إلى المنافسة على كل الألقاب مع توتنهام