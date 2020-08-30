بعض من الجماهير الإيطالية تعود للملاعب من قبل beIN SPORTS August 30, 2020 15:32 1:07 دقيقة عادت بعض من جماهير كرةِ القدم الإيطالية إلى الملاعب، لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". تقارير إخبارية نابولي الدوري الإيطالي فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 1:36 دقيقة دجوكوفيتش ينشئ رابطة لاعبين! 0:46 دقيقة نيمار يفك عقد الرعاية مع مصنّع رياضي 1:07 دقيقة بعض من الجماهير الإيطالية تعود للملاعب 3:24 دقيقة آخر أخبار ما يعرف بقضية رحيل ميسي عن برشلونة 0:45 دقيقة وجود شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو في عقد ميسي 0:39 دقيقة توتنهام يتعاقد رسمياً مع مات دوهيرتي 0:36 دقيقة ديكسون يعزز صدارته في سباقات إندي كار 0:28 دقيقة سيطرة بريطانية على سباق جائزة أراغون 0:39 دقيقة لجنة مؤقتة لإدارة الهلال السوداني 0:33 دقيقة فوز كبير لآيندهوفن على هيرتا برلين